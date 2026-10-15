快訊

批賈永婕穿搭翻車！賴惠員維基遭改「愛給下馬威」 護航波波牙醫爭議被翻出

阿湯哥「挖掘者」踢大鐵板！生涯最慘滑鐵盧 恐血虧天價78億

學術黑市／重罰百萬抓不到論文代寫 情變竟成破案關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達概念股台郡 AI 伺服器產品布局將顯現 資金關注

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達先前已首度在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。圖／讀者提供
台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達先前已首度在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。圖／讀者提供

蘋果與 NVIDIA輝達概念股台郡（6269）隨著開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）召開再度受到資金關注，市場關注台郡後續公布財報表現。台郡先前已預告AI伺服器產品布局將顯現。台郡今日股價也逆勢亮燈漲停來到74.5元，上漲6.7元，隨資金關注展現補漲氛圍。

台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達先前已首度在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。

台郡先前一次召開法說會由財務長熊雅士說明展望，他提到，2026 下半年營運將轉強，公司近年積極推動產品結構轉型，相關成果已逐步展現。下半年營運動能將隨客戶新產品量產轉強，聚焦智慧行動裝置、AI 伺服器等高成長應用領域。

獲利結構上，台郡先前指出，隨新應用推出可望改善毛利率，雖然第3季產能利用率因消費市場較弱雖然尚未達到往年水準，但布局的新產品線良率與技術皆達到客戶正向回饋，比如AI相關伺服器應用業績今年與明年皆正向看待。

台郡廠區外觀。圖：公司提供
台郡廠區外觀。圖：公司提供

伺服器 輝達 概念股 台郡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達 NVLink PTFE 看板掀熱議！台虹、台郡跳空漲停 帶旺「這兩檔」

勤凱強攻伺服器材料 搭上新一代AI硬體升級列車

鴻海、和碩 權證認購亮眼

009828掛牌逾月規模破百億！PCB股震盪 法人看好AI長線需求

相關新聞

台積電法說會盤後將登場 外資卻是連六賣…上演季線保衛戰

台積電（2330）法說會15日收盤後將登場，統計外資竟是連六賣，但投信及自營商則是買超，台積電ADR周三下跌3.4%，台積電早盤以2,420元開出，下跌70元，小幅跌破季線，隨後跌幅收斂，盤中跌幅逾1%，上演季線保衛戰。

輝達概念股台郡 AI 伺服器產品布局將顯現 資金關注

蘋果與 NVIDIA輝達概念股台郡（6269）隨著開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）召開再度受到資金關注，市場關注台郡後續公布財報表現。台郡先前已預告AI伺服器產品布局將顯現。台郡今日股價也逆勢亮燈漲停來到74.5元，上漲6.7元，隨資金關注展現補漲氛圍。

台塑四寶市值一度衝5兆

台塑四寶市值改寫歷史新高。台塑、南亞、台化及台塑化昨（14）日股價全面強攻，其中南亞、台塑、台化盤中齊觸漲停，帶動四寶合計市值一度突破5兆元大關，反映市場對集團獲利成長及營運轉型的期待。

能率轉投資報捷 入股美機器人新創Agility獲准IPO

外電報導，美國機器人新創Agility的IPO計畫已獲美國證券交易委員會（SEC）宣布生效，有望成為美國首家上市、並且已具實際商業部署的人形機器人純概念公司。

被動元件、PCB 盤面亮點

外資賣壓未歇，台股昨（14）日「量縮價漲」，盤面題材股各自發揮，華新科（2492）、金像電等被動元件、印刷電路板（PCB）族群強勢點火，躍居多頭亮點，專家預期短期個股表現空間較大，建議採買黑賣紅策略因應。

花旗首選國泰、中信金

花旗證券釋出「台灣金融股」報告指出，壽險股今年來股價漲幅已大，投資人此時應更加謹慎選擇，讓風險與報酬之間更趨平衡。首選股為國泰金（2882）與中信金，國泰金目標價由115元上調至127.2元，中信金由73.5元上調至79.4元，都維持「買進」評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。