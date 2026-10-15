輝達概念股台郡 AI 伺服器產品布局將顯現 資金關注

蘋果與 NVIDIA輝達概念股台郡（6269）隨著開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）召開再度受到資金關注，市場關注台郡後續公布財報表現。台郡先前已預告AI伺服器產品布局將顯現。台郡今日股價也逆勢亮燈漲停來到74.5元，上漲6.7元，隨資金關注展現補漲氛圍。

台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達先前已首度在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。

台郡先前一次召開法說會由財務長熊雅士說明展望，他提到，2026 下半年營運將轉強，公司近年積極推動產品結構轉型，相關成果已逐步展現。下半年營運動能將隨客戶新產品量產轉強，聚焦智慧行動裝置、AI 伺服器等高成長應用領域。

獲利結構上，台郡先前指出，隨新應用推出可望改善毛利率，雖然第3季產能利用率因消費市場較弱雖然尚未達到往年水準，但布局的新產品線良率與技術皆達到客戶正向回饋，比如AI相關伺服器應用業績今年與明年皆正向看待。