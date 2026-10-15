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載板廠資本支出競賽白熱化 高階 ABF 載板濕製程設備商敍豐營運旺

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

載板廠商資本支出競賽白熱化，高階ABF載板濕製程設備商敍豐（3485公司名為敍豐，公開資訊登錄為敘豐）受惠訂單湧入，訂單能見度進一步延長已達2028年，敍豐今日股價逆勢亮燈漲停來到248元，上漲22.5元。

高階ABF載板濕製程設備商敍豐董事長兼執行長周政均日前也媒體茶敘期間表示，看好AI與高速運算商機帶動載板客戶群持續積極擴充產能，可望帶動公司高階製程載板設備需求，公司目標持續雙位數成長，訂單能見度到2027年，部分已在洽談2028年，公司並積極開拓海外市場需求。

備業者也普遍看好下半年旺季成長力道。由於全球AI商機成長驅動高階PCB HDI與載板與銅箔基板設備投資需求，隨設備下半年裝機到位，可望帶動相關PCB載板相關關鍵設備商迅得（6438）、志聖（2467）、群翊（6664）以及AOI大廠牧德（3563）、由田（3455）、德律（3030）、聯策（6658）等營運表現下半年步入傳統旺季。

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