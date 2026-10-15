台積電法說會盤後將登場 外資卻是連六賣…上演季線保衛戰

台積電（2330）法說會15日收盤後將登場，統計外資竟是連六賣，但投信及自營商則是買超，台積電ADR周三下跌3.4%，台積電早盤以2,420元開出，下跌70元，小幅跌破季線，隨後跌幅收斂，盤中跌幅逾1%，上演季線保衛戰。

台積電法說會前，全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾（ASML）財報搶先報喜，不僅本季財測優於預期，且第三度上調全年財測，並強調明、後兩年增產計畫仍不足以完全滿足需求。

ASML公布，截止於9月27日的年度第3季（上季）營收年增55%至116.62億歐元，約略符合市場預期，毛利率為優於分析師預測的57.5%，且是連五季好轉。

ASML並預期，本季淨銷售將介於142億至152億歐元之間，毛利率約57%，都高於市場預測。該公司也預估，全年淨銷售將介於440億至450億歐元，預估區間下緣高於先前公布的430億歐元。

台積電重要夥伴艾司摩爾財測三度上調，市場則是關切收盤後將登場的法說會，台積電將要釋出的訊息；但法說前外資持續賣超，不過，投信及自營商則是買超。

台積電早盤以2,420元開低後往上拉升，一度回到2,450元，下跌40元， 盤中跌幅 1%，影響大盤指數約超過390點；台股大盤指數則是開低走低，一度下滑至47,153.87點，下跌1,471.96點，失守月線。