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航空觀光業搶旅展商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

11月ITF台灣國際旅展登場前，航空公司、旅行社提前掀起搶客戰。雄獅（2731）、鳳凰及旅天下線上旅展率先開跑，冬季旅遊買氣升溫，業者看好訂單人數可望年增二至三成，可望帶動第4季及明年第1季營收、獲利成長。

華航、長榮航空及星宇航空近期也將陸續推出線上旅展優惠，搶攻自由行市場。隨航空公司、旅行社提前祭出折扣，旅展戰場從實體展場延伸至線上，業者鎖定年末、冬季及2027年農曆春節商機，吸引旅客提前下單。

雄獅表示，今年冬季旅遊訂單人數年增三成，主要受惠機票價格趨穩，以及逾六成既有會員回流，預估線上旅展業績可望年增雙位數。

其中，日本冬季旅遊需求強勁，逾七成赴日旅客偏好溫泉、美食及雪國體驗，北陸受合掌村雪景、溫泉行程帶動，訂單數超越北海道；日本六天以上團體旅遊人數成長四成，東南亞則以五星級飯店、度假村行程受到青睞。

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