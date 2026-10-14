五福大展店 衝刺市占

花旗證券釋出「台灣金融股」報告指出，壽險股今年來股價漲幅已大，投資人此時應更加謹慎選擇，讓風險與報酬之間更趨平衡。首選股為國泰金（2882）與中信金，國泰金目標價由115元上調至127.2元，中信金由73.5元上調至79.4元，都維持「買進」評等。

2026-10-15 00:17