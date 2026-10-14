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五福大展店 衝刺市占
五福（2745）啟動新一波展店計畫，今年底前將再開兩家門市，明年規劃新增六至八家，力拚2027年底全台門市由目前20家增至30家，規模擴大五成；同步搶攻特殊包機、長程旅遊及高端客製化市場，擴大市占率並提升獲利能力。
五福昨（14）日舉行法說會，提出「全面進化十年計畫」，其中2026年至2028年為擴張期，透過增加門市據點、擴編組織及發揮規模經濟，強化市場競爭力；2029年至2032年則進一步升級產品、通路、品牌、系統及人才，推動營運轉型。
五福將產品區分為三大層級。首先，以標準化、高性價比的團體旅遊維持市場規模；其次，擴大特殊包機、長程線及主題旅遊業務，作為提升毛利率的主要動能；第三，發展頂級私人旅遊、奢華訂製及極地探險等高價位行程，爭取高消費客群。
將持續鞏固既有市場，擴大郵輪假期、主題長程線及客製化包團等業務，提高平均客單價及獲利能力。
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