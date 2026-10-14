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中鴻調漲下月內銷盤價

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

國內鋼鐵市場漲勢延續，中鴻（2014）昨（14）日開出11月內銷及12月外銷新盤價，內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品每公噸全面調漲900元，外銷實際報價視當地市場行情而定。繼中鋼11月盤價調漲後，中鴻同步跟進，鋼廠持續看好第4季鋼市，積極反映成本並帶動鋼價回升。

中鴻表示，全球經濟展現韌性，國際貨幣基金（IMF）最新報告指出，受惠人工智慧（AI）相關投資需求帶動，即使面臨中東局勢及貿易緊張等不確定因素，全球經濟仍維持成長動能，預估2026年全球經濟成長率上調至3.1%，2027年進一步回升至3.4%，有利支撐全球鋼鐵需求。

另標普全球最新全球製造業採購經理人指數升至53.0，創2022年2月以來新高，反映全球製造業景氣持續改善。隨著製造業活動回溫，汽車、機械、家電及各類工業設備對鋼材需求可望逐步增加，為鋼市提供基本面支撐。

供給方面，大陸鋼協公布9月下旬日均粗鋼產量較前期下降2.1%，鋼材庫存量同步減少8.4%，顯示中國鋼廠持續調整供給，去化庫存逐漸產生效果。

亞洲其他主要鋼鐵生產國也出現供給收縮現象。日本JFE Steel先前受到極端天氣影響，減產約60萬公噸；韓國POSCO光陽廠高爐預計11月進行熄火大修，短期可能減少市場現貨供給。日本及韓國鋼廠產量受到影響，有助於支撐亞洲鋼價，並降低區域市場低價競爭壓力。

中鴻 調漲 內銷

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