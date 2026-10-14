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晶華營收、毛利率拚成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶華（2707）看好2027年台北高端飯店房價仍有上漲空間，即使國際品牌陸續進駐、競爭升溫，仍將以提高平均房價為主要營運策略，力拚營收毛利率同步成長。集團未來兩年另有五家新飯店接力開幕，合計新增445間客房，擴大營運規模。

晶華昨（14）日舉行法說會，會計長曹建南表示，台北五星級飯店市場持續有國際品牌加入，包括10月8日開幕、擁有347間客房的臺北洲際酒店，雖然增加市場供給，但新進品牌定位高價位市場，有助帶動整體房價向上，對既有飯店業者反而有正面效益。

曹建南指出，晶華每年均參考物價指數及市場需求調整價格，明年將持續朝提高平均房價方向努力。具體作法並非全面調漲公告房價，而是透過縮減折扣幅度，拉高實際成交房價。由於旗下飯店房價大致維持疫後水準，仍有進一步調升空間。

住房表現方面，台北晶華今年第2季住房率達83.9%，台南晶英79%、捷絲旅74.8%，維持穩健水準。受到0403地震衝擊的太魯閣晶英，第2季住房率已回升至36.4%，9月持續改善。

除既有飯店調整價格策略，晶華也加快海內外展店腳步。2027年預計新增大阪捷絲旅心齋橋二館，以及與東森合作的林口晶英、林口捷絲旅；2028年則有宜蘭頭城晶泉丰旅、屏東捷絲旅墾丁白沙灣館陸續開幕，兩年合計新增五家飯店、445間客房。

晶華 毛利率 營收

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