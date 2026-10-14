桂盟私募 引資禧瑪諾

全球自行車零組件龍頭禧瑪諾（SHIMANO）加碼投資台灣，桂盟（5306）昨（14）日宣布，擬私募現增450萬股，由禧瑪諾旗下台灣禧瑪諾全數認購。

法人指出，若全數認購完成，禧瑪諾持股將由1.35%提高至約4.75%，躍升桂盟第四大股東，為雙方40年合作關係寫下新里程碑，也為自行車產業復甦釋出重要訊號。

桂盟預計11月5日召開股東臨時會，尋求股東授權辦理私募案。此次發行股數不超過450萬股，每股發行價格不得低於參考價格的八成，實際價格與募資金額尚未確定，募資用途為充實營運資金。

值得注意的是，這是禧瑪諾第二度參與桂盟私募。根據桂盟最新年報，截至今年3月底，台灣禧瑪諾持股169萬9,484股，為第十大股東。若此次全數認購，持股將增至619萬9,484股，以現有發行股數約1.26億股計算，增資後持股比重約4.75%，超越原第四大股東科恩斯全球的300萬股，僅次於全仕通實業、儷澤投資及尤文英。

此一股權變化意味禧瑪諾不僅是桂盟的重要客戶，更將成為具實質影響力的策略股東。尤其桂盟是禧瑪諾海外唯一的自行車鏈條代工廠，雙方合作由OEM延伸至ODM及直接供應車廠，透過資本結盟，將進一步強化全球自行車傳動系統的供應鏈整合。

禧瑪諾在全球自行車變速系統具有領導地位，桂盟則以鏈條製造及研發見長，雙方未來將擴大產品開發、製程技術、通路及市場合作，尤其電動自行車與中高階傳動零組件，可望成為深化合作的重要方向。

桂盟表示，自行車產業歷經庫存調整，今年市場需求已明顯優於去年，預期明年可望持續改善。桂盟9月營收4.59億元，年增24.57%；前三季營收40.97億元，年增12.38%，反映營運逐步回溫。

2014年桂盟首次私募時，巨大、美利達及禧瑪諾共同入股；此次由禧瑪諾單獨加碼，顯示雙方對未來產品布局及供應鏈合作的重視。不過，投資完成仍待股東會通過及後續定價，產業全面復甦則有待終端需求持續回升。