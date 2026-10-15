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台塑四寶市值一度衝5兆
台塑四寶市值改寫歷史新高。台塑（1301）、南亞、台化及台塑化昨（14）日股價全面強攻，其中南亞、台塑、台化盤中齊觸漲停，帶動四寶合計市值一度突破5兆元大關，反映市場對集團獲利成長及營運轉型的期待。
台塑集團近日公布第3季財報，四寶單季合計稅後純益762.79億元，年增逾4.8倍、季增18.7%；前三季累計稅後純益1,847.27億元，一舉扭轉去年同期虧損局面。
其中，南亞受惠電子材料及轉投資收益成長，台塑化則因油價上揚、煉油利差改善，成為集團兩大獲利支柱。
法人指出，國際油價維持高檔，除推升台塑化外售油品利差，也透過轉投資收益挹注其餘三寶獲利。台塑化展望第4季，預期地緣政治風險持續支撐油價，柴油、汽油利差亦有支撐，煉製毛利可望維持強勁。
南亞則是四寶獲利成長的另一項關鍵。第3季稅後純益388.3億元，每股純益（EPS）4.9元；前三季累計稅後純益798.4億元，EPS達10.07元，單季及前三季獲利雙創歷史新高，前三季已賺逾一個股本。
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