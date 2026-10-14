福貞第4季進入傳統旺季 法人估全年營收有望突破百億元大關創新高

福貞-KY（8411）第4季進入傳統消費旺季，年末聚餐商機與冬季飲品需求，助攻三片式馬口鐵罐出貨動能，加上年底節慶及農曆春節前備貨需求陸續啟動，可望進一步推升整體出貨表現，法人估，福貞今年全年營收有望突破百億大關，創歷史新高。

福貞9月合併營收9.86億元、年增18.7%，創同期新高；第3季合併營收31.60億元，季增28.3%、年增29.8%雙成長；累計前三季合併營收83.49億元、年增23.1%。9月、第3季、前三季表現與去年同期相較皆達雙位數成長。

福貞表示，9月合併營收創同期新高，主要因應中國大陸十一長假消費旺季，品牌客戶為配合物流作業提前於9月下旬啟動拉貨，加上氣候仍處高溫，啤酒、涼茶及碳酸飲料等終端市場需求延續，帶動二片式鋁罐出貨動能。

此外，為深化華北市場布局而建置的陝西廠，持續深化與品牌客戶及區域客戶合作關係，帶動訂單及出貨動能穩健提升，產能稼動率逐步符合預期，帶動9月營收年增18.7%。

受惠中國大陸飲品市場需求回溫，品牌客戶拉貨動能穩健，福貞今年單月營收表現均優於去年同期，第3季及前三季合併營收分別年增29.8%及23.1%，雙創歷年同期新高，其中前三季合併營收更首度突破80億元大關，創同期新高。

值得注意的是，福貞新竹廠「無雙酚A鋁蓋」產品榮獲「第23屆國家品牌玉山獎－最佳產品類」肯定，展現公司在金屬包材產品研發、品質管理等領域的投入成果。

福貞表示，未來將持續推進產品升級與技術優化，並因應品牌客戶對包材安全及永續發展的需求，提供更具競爭力的包材解決方案。

同時，因應中國大陸GB 46997-2025《油墨中重金屬的限量》強制性標準將於2027年正式實施，福貞積極配合主要品牌客戶進行新版包材規格調整，強調未來將持續與客戶維持長期穩固關係，並優化產品結構，全年營運展望維持審慎樂觀。