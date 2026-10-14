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兆豐金獲利／前九月大賺328億元創同期新高 獲利、EPS、股價稱霸公股

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
單看9月單月獲利，兆豐金賺36.29億元、月增1.9%是唯一四家公股金控中，單月獲利唯一成長者。圖／兆豐金控提供
單看9月單月獲利，兆豐金賺36.29億元、月增1.9%是唯一四家公股金控中，單月獲利唯一成長者。圖／兆豐金控提供

兆豐金（2886）9月稅後純益36.29億元、月增1.9%，累計前九月賺328.48億元寫史上同期新高、年增16.14%，每股稅後純益（EPS）2.21元，14日收盤價51.1元，累計前九月獲利、EPS、股價均居四家公股金控之首。

單看9月單月獲利，兆豐金賺36.29億元、月增1.9%是唯一四家公股金控中，單月獲利唯一成長者；第一金（2892）賺23.75億元、月減18.5%；華南金（2880）賺23.45億元、月減30%，合庫金19.24億元、月減14%。

累計前九月，兆豐金以328.48億元居首，華南金263.67億元居次，第一金262.25億元第三、合庫金（5880）202.49億元。兆豐金領先第二名華南金達64.81億元。

不過，若比較前九月獲利成長速度，反由華南金以年增32.4%居冠，合庫金年增24.7%居次，第一金年增20.9%第三，兆豐金年增16.14%，各有強弱。

兆豐金9月獲利逆勢成長，關鍵在證券子公司。兆豐證券受惠自營與承銷業務獲利較前月增加逾5億元，9月稅後純益達11.76億元，創史上單月新高，成為拉抬金控獲利的主力。

不過，兆豐銀行9月因增加呆帳及其他提存，稅後純益22.06億元、月減近13%，抵銷部分證券獲利增幅，使兆豐金單月獲利僅微增1.9%。

累計前九月，兆豐銀行賺248.18億元、年增6.06%，利息及手續費淨收益合計較去年同期增加約50億元。

兆豐證券賺50.33億元、年增1.7倍，雙雙創同期新高。兆豐票券賺25.43億元、年增33.42%，主要受惠債券利差改善及票券成交量增加；兆豐產險賺8.6億元、年增29.3%。

股價方面，兆豐金14日收在51.1元，領先華南金48.9元、第一金40.65元和合庫金27.15元，四家股價相差最高達23.95元。

從9月獲利、前九月累計獲利、EPS到股價，兆豐金均領先另外三家，但獲利年增幅則以華南金最強。

兆豐金 EPS 華南金

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