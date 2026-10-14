程曦資訊完成競拍 承銷價60元、10月23日掛牌上櫃

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）初次上櫃普通股股票競價拍賣承銷作業於14日圓滿完成電腦開標，本次辦理競價拍賣2,632張，最低得標價格為63元，最高得標價格為82元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為68.23元，承銷價訂為60元。程曦資訊公開申購張數657張，公開申購期間為10月13日至10月15日，並於10月19日公開抽籤，預計10月23日正式掛牌上櫃。

程曦資訊此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股3,869張，其中2,632張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格投標量9,770張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

程曦資訊深耕客服營運、企業流程委外（BPO）及系統整合服務逾30年，長期服務公部門、國營事業及民營企業客戶，以「常態性年約服務＋任務型專案」雙軌營運模式，建立穩定的營收基礎，截至2026年上半年承接總案件數達92件，其中成功續約91件，續約率達99%，展現長期客戶合作關係及客戶服務執行能力。

在AI應用方面，程曦資訊憑藉大型客服中心營運、人員招募培訓及彈性調度經驗，結合AI語音客服、知識管理、智能質檢及AI輔助培訓等應用經驗，提升客服營運效率與專案部署能力，公司得以因應政策推動、重大活動及突發事件等需求，快速完成客服席次與服務量能部署。

同時，公司逐步將經內部驗證的AI應用模組化、產品化，從客服場域延伸至企業內部作業流程，為發展AI賦能的企業流程再造（AI BPR，AI Business Process Reengineering）服務奠定基礎。