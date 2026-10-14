華星光獲利／9月自結1.03億元、年增翻倍 第3季獲利創新高

光通訊廠華星光（4979）公告今年9月自結財報，稅後純益達1.03億元，與去年同期相比翻倍跳增，每股純益0.72元，累計今年第3季自結稅後純益達3.26億元，寫下歷史單季新高。

華星光14日公告9月自結財報，單月合併營為5.75億元、年成長98.3％，稅前淨利1.25億元、年增155.1％，稅後純益1.03億元，與去年同期相比大幅增加110.2％，每股純益0.72元。

華星光先前已經公告7月、8月自結財報，因此累計今年第3季合併營收達16.29億元、季增26.4％、年成長51.4％，稅前淨利5.50億元、季增121.8％、年成長152.3％，自結稅後純益3.26億元、季增77.2％、年增49.5％，每股純益2.28元，創下單季歷史新高。