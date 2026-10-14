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五福法說會／啟動三年擴張計畫 明年底拚30店、搶攻高端旅遊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福（2745）加速擴張實體通路，今年底前預計再開兩家門市，明年規劃新增六至八家，若展店順利，明年底全台門市可望由目前20家增加至30家，規模擴大五成。五福同步啟動2026年至2028年三年擴張計畫，積極發展特殊包機、長程線、主題旅遊高端客製化行程，擴大市占率並提升獲利能力。

五福14日舉辦法說會，提出「全面進化十年計畫」，2026年至2028年進入「量變」階段，透過組織擴張與規模經濟擴大市占率；2029年至2032年則推動產品、通路、品牌、系統及人才全面升級。

五福指出，隨著國人出境旅遊需求持續成長，旅遊消費型態也出現變化。觀光署數據顯示，自由行占比已達65%，團體旅遊則朝精緻化、深度化發展，旅客不再單純追求低價，而是更加重視旅遊品質、文化體驗及服務保障。

從市場布局來看，日本、韓國及東南亞仍是國人出境旅遊的核心市場，需求動能可望維持成長。另一方面，郵輪假期、主題長程線及客製化包團等高單價產品需求強勁，五福將持續擴大相關產品布局，爭取高消費客群。

五福提出三層產品分級策略，以標準化、高CP值的大眾團體旅遊維持市場規模及採購議價能力；特殊包機、長程線及主題旅遊作為獲利支柱，提高毛利率及每股獲利；另發展頂級私人旅遊、奢華訂製及極地探險等特殊行程，提升品牌形象及高端市場競爭力。

營運方面，五福今年上半年合併營收50.50億元，年增14.73%；營業毛利7.17億元，年增30.84%。不過，受到人力擴編、薪資及行銷費用增加影響，稅後純益1.73億元，年減3.13%，每股純益5.12元。

五福將2026年定位為「AI數位元年」，包括推動全員AI應用、電子簽章全面上線及資安升級，並規劃導入會員紅利點數生態圈，提升營運效率。

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