崇越科技（5434）積極布局美國市場，攜手21家台日韓供應鏈，參與美國國際半導體展，深化北美市場布局，在亞利桑那州及德州之後，下一階段瞄準愛達荷州服務據點。

崇越於10月13日至15日在舊金山參與美國國際半導體展，其所集結的供應商陣容擴增至21家，涵蓋半導體製程材料、檢驗與量測、先進封裝與散熱、設備與自動化系統、關鍵零組件及廠務環境控制等核心領域，串聯從前段晶圓製造、光罩檢驗，到先進封裝、後段檢驗量測及廠務工程。

崇越表示，隨著美國全力推進半導體製造本土化，台灣科技業正大舉赴美，惟跨海投資也面臨高昂成本、各地法規及跨文化營運等多重挑戰。崇越總裁李正榮指出，該公司建置供應鏈整合服務平台，提供技術服務、工程支援等後盾，可協助半導體供應鏈加速在美落地。