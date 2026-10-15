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寶一下半年營運向上

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

航太發動機零組件廠寶一（8222）昨（14）日舉行法說會，該公司上半年毛利率創下26%新高，獲利超越去年全年，公司看好，下半年客戶群下單穩定，營運持續向上發展。

寶一表示，上半年客戶群拉貨保持熱度，加上投入自動化設備效益逐步顯現，以及生產效率提升，上半年毛利率由去年的19%提高至26%，創新高，帶動上半年每股純益0.82元，超越去年全年每股純益0.55元。

展望未來，該公司指出，根據波音公司（Boeing）發布的「商業市場展望」報告，全球航空公司在未來20年內將需要4.36萬架以上的新飛機。這項龐大的需求反映出全球航空客運量預計每年將增長約4%，並推動全球商用機隊規模在20年內翻倍至近5萬架飛機。

同時，空中巴士也將未來20年的全球商用機交付預期上調2%，顯示航空運輸業具備長期成長的韌性。其中，預估在2025至2044年間，全球將交付4.34萬架商用飛機，包含4.24萬架客機與970架新製貨機。

波音 航太 毛利率

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