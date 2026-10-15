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雷虎攜美企簽合作備忘錄

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

雷虎科技（8033）昨（14）日宣布，與美國國防科技大廠宇航環境（AeroVironment）簽署合作備忘錄，共同推動無人系統整合、無人機在台灣的在地化與共同生產，以及未來無人系統能力的共同開發。

雷虎指出，雙方將推動「彈簧刀」系統整合與無人機在台共同生產，結合美軍與烏克蘭戰場使用經驗，強化台美無人系統合作。雷虎科技位於嘉義大埔美園區的新廠，預計今年底完工，未來可作為台美無人系統生產的基地。

這項合作備忘錄（MOU）簽約儀式，是在華府舉行的「美國陸軍協會年度展會（AUSA 2026）」雷虎攤位，由雷虎董事長陳冠如與宇航環境資深副總裁Church Hutton共同主持。

雷虎此次參展，與波音、洛克希德馬丁、BAE Systems及General Dynamics等軍工企業同列贊助層級。

美企 雷虎科技 無人機

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