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宏碁泰國PC市占率 稱冠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠宏碁（2353）在泰國市場持續展現強勁競爭力。根據最新市調資料顯示，宏碁個人電腦於2026年累計前八個月市占率以26.2%居冠，8月亦以25.9%市占率榮登第一。

其中，電競筆記型電腦市場表現尤為亮眼，8月以27.5%市占率位居第一，年成長19.6%，不僅為成長幅度最高的電腦品牌，更在整體市場年減7.2%下逆勢成長。

泰國為宏碁集團在東南亞長期深耕市場，除了在消費性PC市場強勢外，宏碁在商用PC教育領域，亦取得不俗成績。

宏碁今年9月營收347.37億元，月增15.1%、年增17.6%，為147個月新高、14年同期新高；第3季營收918.22億元，季增7.6%、年增25.1%；累計前九月營收2495.48億元，年增24%，第3季及累計前九月營收均創下13年同期新高。

宏碁 泰國 市占率

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