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啟弘揪四業者 擴大服務

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股啟弘生技（6939）昨（14）日宣布與日本及台灣等四家業者策略合作，項目涵蓋基因治療製造、生物安全性檢測、疫苗製程開發及關鍵原料供應，持續由檢驗服務拓展至整合型委託開發暨製造服務（CDMO）市場。

啟弘生技董事長阮大同表示，公司於2016年自生物技術開發中心衍生成立，初期以生物製劑及細胞產品的專業檢驗服務切入市場，經過十年發展，逐步建立涵蓋生物安全性檢驗、製程開發、病毒載體製造及品質分析的整合服務能力。

阮大同宣布，啟弘生技的四大合作對象，包括日本ONODERA GT Pharma（OGTP）及TOKIWA Bio，台灣高端疫苗，以及新加坡商愛瑪詩生醫，分別從產品開發、檢測及原料供應端，擴大啟弘的服務布局。

生技 疫苗 製程

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