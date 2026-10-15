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健喬獲日廠安眠藥授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

健喬（4114）昨（14）日宣布，與日本Nxera Pharma之子公司Nxera Pharma Japan簽署失眠治療藥物QUVIVIQ（daridorexant）獨家授權、供應及商業化協議，將獲得亞太地區新加坡、泰國印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、澳洲及紐西蘭八大市場銷售權利。

根據該協議，Nxera授予健喬在授權區域內提交 QUVIVIQ藥品註冊申請、取得及維持相關法規核准，以及產品商業化的獨家權利。健喬將負責各市場的法規事務、市場准入、行銷、經銷及銷售；Nxera則負責產品供應及必要的法規支援。作為授權對價，Nxera 將收取簽約金，並有資格依進度取得法規核准里程碑金、依銷售額計算的權利金，以及產品供應收入。

健喬表示，QUVIVIQ由位於瑞士的Idorsia Pharmaceuticals 所研發，是一種雙重食慾素受體拮抗劑（Dual Orexin Receptor Antagonist, DORA），可阻斷促進清醒的神經胜肽「食慾素（orexin）」與食慾素受體 OX1R 及 OX2R 的結合。

在日本，QUVIVIQ已上市用於成人失眠症治療；該藥亦已於台灣取得核准，目前在韓國的上市許可申請正處於審查階段。此次合作將進一步推動 QUVIVIQ在東南亞、澳洲及紐西蘭的法規核准與商業化，擴大 Nxera 在日本及更廣泛亞太地區的專科藥品事業布局。

Nxera Pharma 總裁暨執行長 Christopher Cargill 表示，非常高興能與健喬合作，為將QUVIVIQ帶給東南亞、澳洲及紐西蘭患者奠定基礎。失眠是一項嚴重卻常被低估的健康負擔，不僅影響夜間睡眠，也會影響日間功能。

他表示，健喬在亞太地區擁有豐富經驗與堅實的區域平台，涵蓋法規事務、市場准入、銷售及經銷等能力，是協助 QUVIVIQ在各市場實現最大價值的重要合作夥伴。

印尼 泰國 失眠

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