技嘉結盟法商 衝營收

技嘉（2376）搶攻歐洲主權AI商機，旗下技鋼科技昨（14）日宣布攜手法國雲端業者Scaleway，於巴黎ai-PULSE 展會上共同發布採用超微（AMD） Instinct GPU的AI與雲端平台。Scaleway將在瑞典打造採用超微AI晶片的超級電腦，並由技鋼供應伺服器。

Scaleway是一家總部位於法國的知名雲端運算與主權AI服務供應商，正在歐洲建構大規模AI基礎架構，讓企業、研究機構及AI開發者得以在歐盟資料中心內使用高效能雲端服務。

技鋼表示，AMD Instinct MI355X GPU為Scaleway的AI雲端產品組合新增一項加速器選項，讓客戶能夠在開放軟體堆疊上訓練、微調及部署大型模型，同時確保資料與工作負載留在歐盟司法管轄範圍內。此次部署亦支援雲端主權框架，強化歐洲在其掌控的基礎架構上開發與運行AI的能力。

技鋼提供驅動Scaleway AMD Instinct AI與雲端服務的運算基礎架構。此次多機櫃部署以技嘉G4L3-ZX1-LAT4 DLC 伺服器為核心，每台伺服器配備八顆AMD Instinct MI355X GPU與2顆AMD EPYC 9005 CPU，提供大型模型訓練與高吞吐量推論所需的記憶體容量與頻寬。

外媒報導，Scaleway宣布將在瑞典打造採用超微AI晶片的超級電腦，這是Scaleway首度在法國以外建置AI超級電腦。

供應鏈方面，技鋼科技將提供伺服器，慧與科技（HPE）供應網路設備，VAST Data提供儲存系統，Motul則供應冷卻液。

法人指出，目前技嘉新型雲端服務供應商（NeoCloud）客戶需求持續增加，原先的GB300 NVL 72機櫃產品將逐步轉向Vera Rubin平台，帶動產品升級與平均售價（ASP）提升，得益於營收規模擴大，營業費用率有機會降至3.99%，規模經濟效益可望持續顯現，預估今年整體營收可望倍增。