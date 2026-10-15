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天二9月EPS 0.46元 其陽0.17元
晶片電阻廠天二（6834）遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益4,100萬元，擺脫去年同期虧損陰霾，每股純益0.46元。
天二持續整合麗智南通的厚膜電阻製造資源，提升生產效率與成本競爭力，支援伺服器及網通專案出貨。
天二並配合客戶需求，陸續開出產能。公司先前表示，產品交期約八周，隨客戶專案放量，期望透過製造資源整合與產能調配，進一步挹注營運表現。
【記者吳凱中／台北報導】佳世達集團旗下其陽（3564）近期股價達公布注意交易資訊標準，昨（14）日應主管機關要求，公布自結9月稅前盈餘1,300萬元，年增44.4%；歸屬母公司業主淨利1,000萬元，年增42.9%，每股純益0.17元。
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