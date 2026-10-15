聽新聞
0:00 / 0:00
台星科9月EPS 0.74元 華星光0.72元
半導體封測廠台星科（3265）遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益1.01億元，年增119.6%，每股純益0.74元。
台星科近期股價強勢，昨日收在漲停價292.5元，上漲26.5元。
展望後市，台星科公司看好AI客製化晶片（ASIC）需求強勁，將成為明年主要成長動能。
【記者蘇嘉維／台北報導】光通訊廠華星光（4979）遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公布自結9月稅前盈餘1.25億元，年增155.1％；稅後純益1.03億元，年增110.2％，每股純益0.72元。
華星光先前已公告7月、8月自結數，加計9月的數字後，推估第3季稅前盈餘5.5億元，季增121.8％，年增152.3％；稅後純益3.26億元，季增77.2％、年增49.5％，每股純益2.28元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。