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大量9月EPS 3.82元 萬潤1.98元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

PCB成型機全球龍頭廠大量（3167）遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益3.52億元，年增542.87%，每股純益3.82元。

大量9月合併營收13.04億元，連續七個月創單月歷史新高，月增6.9%，年增172.3%；第3季合併營收36.71億元，改寫單季新猷，季增28.4%，年增159.5%；前三季合併營收84.77億元，同期新高，年增140.2%。

【記者朱子呈／台北報導】半導體設備廠萬潤（6187）遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益1.94億元，年成長49%，每股純益1.98元。

展望後市，萬潤先前表示，目前整體產能產能利用率處於較高檔水位，已依掌握的客戶需求及專案規畫生產，訂單能見度直達明年第2季。

萬潤 營收 PCB

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萬潤獲利／9月自結1.94億元、年增49% 每股賺1.98元

大量獲利／自結9月EPS 3.82元 年增515.9%

天二獲利／自結9月4,100萬元、較去年同期轉盈 EPS 0.46元

百和前三季每股獲利1.98元 營運逐月增

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