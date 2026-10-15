太陽能廠元晶（6443）昨（14）日參加台灣能源周（Energy Taiwan），大秀屋頂型太陽光電產品。元晶指出，正積極耕耘日本市場，預料明年海外營收比重將從今年的10%擴增至40%，整體營運也會比今年更好。

元晶強調，今年應該就是太陽能產業谷底，包含公司營運也是如此，從第4季起應該會愈來愈好，主因國內光電案場許可證有加速通過的跡象，加上海外市場貢獻日益擴大，對明年營運樂觀。

至於日本市場布局，元晶目前主要切入當地屋頂行太陽能市場，現階段業務拓展順利，明年貢獻將比今年大幅成長。

此外，元晶在日本的主要合作對象為當地電力公司，近期也開始向電力公司下游的屋頂型光電開發商拓展，藉此擴大客戶基礎及產品銷售管道，挹注營收成長。

元晶指出，隨著日本市場逐步放量，公司設定2027年下半年日本營收占整體營收比重達40%的目標，較今年海外營收約占10%的水準明顯提高。