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台達電搶AI電力革命商機

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）昨（14）日參加台灣能源周（Energy Taiwan），首度亮相預製型SST直流電力解決方案，包含SST固態變壓器實機，並整合DC／DC轉換器與控制系統，減少供電架構電力轉換，透過模組化設計，縮短50%現場部署時間。外界看好，將有助於台達電大啖AI電力革命引爆的800VDC商機。

台達電以「韌性能源，驅動AI未來」為主題參展，展示以微電網為核心的AI能源基礎設施，透過智慧調度優化能源配置，並具備離網運行能力，聚焦AI工廠、高密度運算與智慧製造需求，並展出SOFC固態氧化物燃料電池，為低碳且高效的現地發電（On-site）方案，結合儲能與智慧調度，提升能源自主及供電韌性。

台達電能源基礎設施事業群總經理趙華春表示，針對新一代供電架構，台達電推出預製型SST直流電力解決方案及SOFC，協助場域提升能源韌性，實現能源自主，並攜手大台北瓦斯打造第一個台製550kW SOFC案場。

台達電 電力 韌性

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