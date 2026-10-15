太陽能廠聯合再生（3576）執行長張為策昨（14）日出席台灣能源周（Energy Taiwan）受訪時表示，近期將拍板美國廠設廠地點，預計明年第3季投產，隨著美國廠啟動，明年產能、營收均有望翻倍成長，訂單能見度直達2030年。

聯合再生今年7月與中美晶共同宣布，攜手投資成立美國太陽能模組製造公司，由產業資深經理人葉正賢領軍，規劃建置年產能1GW（10億瓦）太陽能模組廠。

張為策指出，美國廠尚未落成，已有許多當地客戶上門洽商，甚至預訂產能，也有訂單開始進來，等工廠位置確定後，就會進行一連串的產線建置、遷入設備等事宜。

張為策分析，美國每年太陽能需求40至50GW；其中，非紅供應鏈達35GW，因此聯合再生的機會很大，現在已經開始與客戶洽商後續訂單事宜，預料明年美國廠落成且量產後，將帶動公司年度營收翻倍，後市展望樂觀。

談到國內太陽能光電市況，張為策表示，從賴總統願意親自來展場關心業者，即可看出政府應該會開始積極推動太陽能市場，目前已有不少案場準備拿到開工許可證，有助國內太陽能模組需求增溫。

此外，隨著台灣屋頂型光電相關政策已順利通過，市場預料也將有助於太陽能模組需求提升。對此，張為策分析，國內屋頂型太陽能市場每年大約有500MW（百萬瓦），而新政策落地後，約可額外新增200至300MW，等於明年市場總量上看1GW，將會是國內太陽能市場的主要成長動能之一。

張為策表示，聯合再生已有多項屋頂型太陽能產品，今年也展出多元場域應用的太陽能模組，目前已有高透全彩太陽能模組產品可依地景、建材與藝術圖樣進行客製化，讓太陽能成為兼具發電功能的藝術作品。

外界關注鈣鈦礦太陽能技術開發進度，張為策表示，旗下大尺寸鈣鈦礦矽晶疊層技術正持續優化製程，預估在相同安裝面積下，總功率輸出提升約30%，未來商業化量產可期，但仍需要一些時間進行各種驗證與測試。