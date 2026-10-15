大同明年拚雙位數成長 總座張松鑌看好電力設備動能升溫

大同（2371）總經理張松鑌昨（14）日指出，隨著民間與海外電力設備動能升溫，加上AI資料中心（AIDC）業務放量，相關業務有望占大同電力事業群約10%營收，推動公司明年整體營收力拚雙位數成長。

台灣能源周（Energy Taiwan）昨天開幕，展期至16日，張松鑌昨日率領大同團隊參展並受訪，釋出以上訊息。

他提到，大同以電力事業群為主體推進業務，全面由設備廠轉型為能源基礎建設整合者。旗下模組化「TTG AIDC CUBE」主打最快180天快速部署，造價更具成本優勢，目前國內已取得訂單並與多家潛在客戶洽談，海外則以日本及東南亞反應最積極。

為強化供電備援整合實力，大同深化與友好企業天宇工業技術合作。過去模組化資料中心除不斷電系統（UPS）外多由大同自製，隨著天宇UPS與BBU備用電源切入供應鏈，大幅降低對外部設備採購的依賴，完善集團從電網傳輸、儲能調度到機房終端的一站式供電體系。

針對產能布局，張松鑌透露，大同配電級觀音新廠已經完工，大園電力級一、二廠正推動擴建工程。因應北美電力設備缺口強勁，正積極評估籌設全新生產基地，目標產製外銷北美為主的500kV特高壓電力級變壓器；馬達事業除既有小馬達產線，亦評估擴增大型馬達產能。