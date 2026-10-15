華新業內外豐收 全年看俏

華新麗華（1605）搶攻能源商機再跨一步，今年重頭戲海底電纜廠已完成建置，預計最快年底取得認證，2028年投產，另加上AI浪潮下，轉投資事業今年更是大豐收，全年營運可望看俏。

華新董事長焦佑倫先前在股東會表示，AI浪潮帶動旗下電子相關事業表現亮眼，轉投資可望挹注豐厚獲利，並直言「今年會是非常好的一年」。除科技轉投資，AI資料中心擴建、電網韌性提升及能源建設，也為華新電線電纜、不銹鋼及特殊材料業務帶來新成長機會。

海底電纜是華新布局能源產業的重要一環。隨著離岸風電持續發展，海底電纜成為風場電力輸送的關鍵設備。華新完成海纜廠建置後，將進一步朝認證、量產及承接風電計畫邁進，預計2028年全面投產。

華新指出，除AI發展外，電網韌性及能源投資也推升電線電纜產業需求。隨大型AI資料中心建置，從電力供應、輸配電設備到電網更新，都需要投入大量資本支出，而電線電纜事業可望受惠需求。

不銹鋼事業方面，華新近年朝高階特殊材料發展，未來核電重啟及小型模組化反應爐發展，都可能帶動特殊材料需求，為不銹鋼業務增加新的應用機會。