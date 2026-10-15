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被動元件、PCB 盤面亮點
外資賣壓未歇，台股昨（14）日「量縮價漲」，盤面題材股各自發揮，華新科（2492）、金像電等被動元件、印刷電路板（PCB）族群強勢點火，躍居多頭亮點，專家預期短期個股表現空間較大，建議採買黑賣紅策略因應。
美股超級財報季正式登場，大型銀行股表現憂喜參半，加上美伊局勢持續動盪，國際油價位居高檔，市場資金暫作壁上觀，費城半導體指數回測季線、半年線，台股昨日在日、韓股市尾盤殺低下，多頭反攻力道受限，留433點上影線。
盤面題材股輪流表態，被動元件、PCB兩大電子次族群整體走勢相對整齊，大毅、日電貿、金山電、華新科、禾伸堂、國巨*、台表科、騰輝電子-KY、金像電、聯茂、健鼎、台燿等量大指標股，單日漲幅達4.6%至10%不等，吸引短多積極進駐。
被動元件族群受惠人工智慧（AI）及高速運算（HPC）對高階積層陶瓷電容（MLCC）及電阻需求急升，加上消費性電子備貨旺季、車用電子普及率提高等加持，漲價聲再起，股價整理已久的大毅、日電貿、金山電昨日攜手攻頂，短多蓄勢待發。
AI伺服器及高階封裝對高頻高速板需求持續成長，帶動產業鏈進入強補庫存與利潤擴張周期，PCB及上游材料族群昨日再度成為全場焦點，近期落後補漲的台表科昨日股價亮燈漲停收290元，創掛牌來歷史新天價，帶動金像電、聯茂等強漲。
展望後市，大型本國投顧分析，台股近日隨AI供應鏈拉回，失守短期均線，KD指標交叉向下，技術型態明顯轉弱，且外資擴大賣超、融資餘額攀升至相對高點，籌碼流向不利多方表態，預期利空有效沉澱前，將轉為震盪調整格局，操作避免積極追價。
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