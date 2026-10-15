能率轉投資報捷 入股美機器人新創Agility獲准IPO

外電報導，美國機器人新創Agility的IPO計畫已獲美國證券交易委員會（SEC）宣布生效，有望成為美國首家上市、並且已具實際商業部署的人形機器人純概念公司。

Agility上市獲准，將可透過IPO獲得更多銀彈衝刺市場，主要股東能率（5392）集團旗下能率亞洲與佳能不僅能有股票上市後的潛在資本利得獲利可期，後續也有望因Agility銀彈到手擴大投入人形機器人布局，迎來更多訂單與投資機會，後市看俏。

其中，佳能目前與Agility緊密合作，聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發，隨著人形機器人應用場景擴大，佳能有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人相關業務加速成長。

佳能董事長章孝祺日前表示，目前機器人營收還在初期階段，除了Agility外，也有日本客戶接洽中。

至於與輝達合作機器人進展，佳能表示，主要運用輝達平台投入機器視覺開發，目前已投入第五代機器人視覺模組驗證，預計2027年推出，至於日本市場主要提供客戶工廠巡檢應用。

能率亞洲昨（14）日證實，Agility上市案已獲得SEC宣布生效，並期盼未來Agility能順利掛牌上市。據悉，Agility預計11月與Churchill XI進行特殊目的收購公司（SPAC）合併案，並以「AGLT」為股票代號掛牌。

針對業務方面，Agility旗下Digit 4機器人已獲得美國物流巨頭GXO、美系電商龍頭亞馬遜以及工業大廠舍弗勒（Schaeffler）等採用，最新的Digit 5機器人產品很有機會持續獲得上述國際客戶訂單。