聽新聞
0:00 / 0:00

能率轉投資報捷 入股美機器人新創Agility獲准IPO

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
佳能董事長章孝祺。聯合報系資料照
佳能董事長章孝祺。聯合報系資料照

外電報導，美國機器人新創Agility的IPO計畫已獲美國證券交易委員會（SEC）宣布生效，有望成為美國首家上市、並且已具實際商業部署的人形機器人純概念公司。

Agility上市獲准，將可透過IPO獲得更多銀彈衝刺市場，主要股東能率（5392）集團旗下能率亞洲與佳能不僅能有股票上市後的潛在資本利得獲利可期，後續也有望因Agility銀彈到手擴大投入人形機器人布局，迎來更多訂單與投資機會，後市看俏。

其中，佳能目前與Agility緊密合作，聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發，隨著人形機器人應用場景擴大，佳能有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人相關業務加速成長。

佳能董事長章孝祺日前表示，目前機器人營收還在初期階段，除了Agility外，也有日本客戶接洽中。

至於與輝達合作機器人進展，佳能表示，主要運用輝達平台投入機器視覺開發，目前已投入第五代機器人視覺模組驗證，預計2027年推出，至於日本市場主要提供客戶工廠巡檢應用。

能率亞洲昨（14）日證實，Agility上市案已獲得SEC宣布生效，並期盼未來Agility能順利掛牌上市。據悉，Agility預計11月與Churchill XI進行特殊目的收購公司（SPAC）合併案，並以「AGLT」為股票代號掛牌。

針對業務方面，Agility旗下Digit 4機器人已獲得美國物流巨頭GXO、美系電商龍頭亞馬遜以及工業大廠舍弗勒（Schaeffler）等採用，最新的Digit 5機器人產品很有機會持續獲得上述國際客戶訂單。

佳能 人形機器人 機器人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宇樹科技前車之鑑…智元啟動新融資 推遲赴港IPO

瀧澤科攜日廠 搶AI商機

台塑新智能AIDC能源事業布局成形 彰濱二廠2028年完工

亞股後市 法人看多

相關新聞

能率轉投資報捷 入股美機器人新創Agility獲准IPO

外電報導，美國機器人新創Agility的IPO計畫已獲美國證券交易委員會（SEC）宣布生效，有望成為美國首家上市、並且已具實際商業部署的人形機器人純概念公司。

被動元件、PCB 盤面亮點

外資賣壓未歇，台股昨（14）日「量縮價漲」，盤面題材股各自發揮，華新科（2492）、金像電等被動元件、印刷電路板（PCB）族群強勢點火，躍居多頭亮點，專家預期短期個股表現空間較大，建議採買黑賣紅策略因應。

花旗首選國泰、中信金

花旗證券釋出「台灣金融股」報告指出，壽險股今年來股價漲幅已大，投資人此時應更加謹慎選擇，讓風險與報酬之間更趨平衡。首選股為國泰金（2882）與中信金，國泰金目標價由115元上調至127.2元，中信金由73.5元上調至79.4元，都維持「買進」評等。

華新業內外豐收 全年看俏

華新麗華（1605）搶攻能源商機再跨一步，今年重頭戲海底電纜廠已完成建置，預計最快年底取得認證，2028年投產，另加上AI浪潮下，轉投資事業今年更是大豐收，全年營運可望看俏。

聯合再生衝美國製造

太陽能廠聯合再生（3576）執行長張為策昨（14）日出席台灣能源周（Energy Taiwan）受訪時表示，近期將拍板美國廠設廠地點，預計明年第3季投產，隨著美國廠啟動，明年產能、營收均有望翻倍成長，訂單能見度直達2030年。

元晶拓展日本市場

太陽能廠元晶（6443）昨（14）日參加台灣能源周（Energy Taiwan），大秀屋頂型太陽光電產品。元晶指出，正積極耕耘日本市場，預料明年海外營收比重將從今年的10%擴增至40%，整體營運也會比今年更好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。