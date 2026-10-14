台新新光金獲利／前九月641億元、年增184% EPS 2.47元創新高

台新新光金控（2887）14日公布9月自結稅後純益為新台幣44.2億元，較去年同期成長8%，累計稅後純益為641.7億元，較去年同期成長184%，每股稅後純益（EPS）為2.47元，創歷史新高。

子公司台新銀行9月稅後純益19.2億元；累計稅後純益193.4億元，較去年同期增加25%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收均呈25%成長。截至9月底逾放比為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為714%，資產品質維持穩健。

新光銀行9月稅後純益6.3億元；累計稅後純益75.5億元，較去年同期增加87%，續創歷年同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長27%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。截至9月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為923%，資產品質方面持續維持穩健。

新光人壽9月稅後純益18.7億元；累計稅後純益322.2億元。在CSM持續穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，營運績效維持穩健。未來仍將以提升經常性收益為核心目標，並持續落實動態風險控管與最適化資產負債匹配，以穩健的步伐因應市場波動，持續維持良好營運績效。保險業務動能仍維持強勁，1~9月FYP達1,037.2億，年成長30%。

台新證券9月稅後純益3.3億元；累計稅後純益89.6億元（含元富證券今年1月1日~4月5日獲利），續創歷年同期新高，主係自營投資部位擴大，且證券市場指數上升、交易熱絡，致營業證券處分利益與經紀手續費收入增加。