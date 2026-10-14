快訊

通膨壓力居高不下！美9月核心CPI升溫 標普期指下挫、升息預期揚

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

小巨蛋內一票巨星…世新大學70周年校慶之夜 學生場外抗議爆肢體衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

晶華法說會／無懼北市五星飯店愈開愈多 看好明年房價續漲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶華（2707）看好明年飯店市場房價仍有上漲空間，即使台北五星級飯店陸續有新品牌加入、競爭升溫，公司仍樂觀看待。晶華會計長曹建南14日表示，高價位國際品牌飯店進駐，有助帶動整體市場房價向上，晶華明年將以提高平均房價為主要營運策略，力拚營收、毛利率持續成長。此外，集團未來兩年有五家新飯店接力開幕，將合計新增445間客房。

晶華今日召開法說會，面對台北飯店市場近期有新的國際品牌加入，包括10月8日開幕的臺北洲際酒店（InterContinental Taipei），增加300多間客房供給。晶華認為，雖然市場競爭者增加，但新飯店房價定位相對較高，對既有業者反而可能產生正面效益。

展望2027年，晶華表示，每年都會參考物價指數及市場需求調整價格，但並非全面調漲公告房價，而是透過調整折扣幅度，提高實際平均房價。由於旗下飯店房價大致維持疫後水準，明年仍有進一步提升空間。

從住房率表現來看，今年第2季台北晶華住房率達83.9%，台南晶英79%、捷絲旅74.8%，整體住房表現維持穩健。至於受0403地震影響的太魯閣晶英，今年第2季住房率回升至36.4%，公司透露，9月住房率進一步改善。由於客房業務毛利率相對較高，隨太魯閣晶英營運逐步恢復，有助推升集團整體毛利率。

展店方面，晶華2027年預計新增大阪捷絲旅心齋橋二館，以及與東森合作的林口晶英、林口捷絲旅；2028年則有宜蘭頭城晶泉丰旅、屏東捷絲旅墾丁白沙灣館開幕，兩年合計新增五家、445間客房。

其中，大阪捷絲旅第一館2023年開幕後，第三個月即開始獲利，因此同一業主決定繼續合作第二館。今年6月開幕的捷絲旅台北中山館，營運約四個月平均住房率已達八成，平均房價接近3,000元。

此外，晶華今年出售麗晶品牌13%股權予洲際酒店集團（IHG），認列稅後利益2.62億元，貢獻EPS約2.05元；剩餘12%股權預計明年1至2月交易，屆時將再有股權處分利益入帳。

房價 法說會 晶華

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際旅展 觀光業好康放送

樹林五年房價漲近兩成 爽接兩大利多長線房價看俏

房價漲2成、成交量腰斬 樹林房市未來如何？

屋主賺飽！前三季全國個人房地合一稅收衝破385億元 這縣市最猛

相關新聞

台新新光金獲利／前九月641億元、年增184% EPS 2.47元創新高

台新新光金控（2887）14日公布9月自結稅後純益為新台幣44.2億元，較去年同期成長8%，累計稅後純益為641.7億元，較去年同期成長184%，每股稅後純益（EPS）為2.47元，創歷史新高。

中信金獲利／前九月大賺632億元 EPS達3.18元

中信金控（2891）14日公告2026年9月份自結獲利，單月稅後純益93.58億元，累計前九月合併稅後純益632.37億元，每股稅後純益（EPS）為3.18元。

轉機題材加持 法人調高台化獲利預估值及目標價

台化（1326）第3季受惠台塑化（6505）等轉投資子公司收益貢獻，自結每股稅後純益（EPS）0.9元，法人預期，隨亞洲石化產業市況逐步改善，且公司加速轉型與調整產品組合、南亞（1303）等業外挹注明顯，調升獲利預估值及目標價。

矽力資料中心相關需求強勁 盤中攻漲停

電源管理IC廠矽力（6415）今年至今業績明顯增長，且預期未來半年資料中心相關需求仍會非常強勁。該公司今日盤中股價攻上漲停。

玻纖布供應緊張 大陸 CCL 龍頭建滔又漲價 台玻、南亞大漲

市場需求旺盛，玻纖布、玻纖紗持續供應緊張，大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔基層板傳出今年第8度漲價，玻纖布族群14日齊漲，南亞（1303）盤中大漲逾8%，台玻（1802）強漲7%，建榮（5340）上漲逾3%，不過富喬（1815）衝高後回落，漲幅剩逾1%。

村田 MLCC 接單爆滿擬追加投資！被動元件3檔漲停 國巨、華新科強彈

AI伺服器需求持續升溫，日本被動元件龍頭村田製作所傳出考慮追加積層陶瓷電容（MLCC）產能投資，接單出貨比更創歷史新高，甚至面臨婉拒訂單的壓力。產業需求升溫帶動市場關注台廠接單機會，被動元件族群14日同步強彈，國巨*（2327）、華新科（2492）領軍，大毅（2478）、日電貿（3090）、凱美（2375）盤中攻上漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。