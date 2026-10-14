晶華法說會／無懼北市五星飯店愈開愈多 看好明年房價續漲

晶華（2707）看好明年飯店市場房價仍有上漲空間，即使台北五星級飯店陸續有新品牌加入、競爭升溫，公司仍樂觀看待。晶華會計長曹建南14日表示，高價位國際品牌飯店進駐，有助帶動整體市場房價向上，晶華明年將以提高平均房價為主要營運策略，力拚營收、毛利率持續成長。此外，集團未來兩年有五家新飯店接力開幕，將合計新增445間客房。

晶華今日召開法說會，面對台北飯店市場近期有新的國際品牌加入，包括10月8日開幕的臺北洲際酒店（InterContinental Taipei），增加300多間客房供給。晶華認為，雖然市場競爭者增加，但新飯店房價定位相對較高，對既有業者反而可能產生正面效益。

展望2027年，晶華表示，每年都會參考物價指數及市場需求調整價格，但並非全面調漲公告房價，而是透過調整折扣幅度，提高實際平均房價。由於旗下飯店房價大致維持疫後水準，明年仍有進一步提升空間。

從住房率表現來看，今年第2季台北晶華住房率達83.9%，台南晶英79%、捷絲旅74.8%，整體住房表現維持穩健。至於受0403地震影響的太魯閣晶英，今年第2季住房率回升至36.4%，公司透露，9月住房率進一步改善。由於客房業務毛利率相對較高，隨太魯閣晶英營運逐步恢復，有助推升集團整體毛利率。

展店方面，晶華2027年預計新增大阪捷絲旅心齋橋二館，以及與東森合作的林口晶英、林口捷絲旅；2028年則有宜蘭頭城晶泉丰旅、屏東捷絲旅墾丁白沙灣館開幕，兩年合計新增五家、445間客房。

其中，大阪捷絲旅第一館2023年開幕後，第三個月即開始獲利，因此同一業主決定繼續合作第二館。今年6月開幕的捷絲旅台北中山館，營運約四個月平均住房率已達八成，平均房價接近3,000元。

此外，晶華今年出售麗晶品牌13%股權予洲際酒店集團（IHG），認列稅後利益2.62億元，貢獻EPS約2.05元；剩餘12%股權預計明年1至2月交易，屆時將再有股權處分利益入帳。