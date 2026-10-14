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天二獲利／自結9月4,100萬元、較去年同期轉盈 EPS 0.46元
晶片電阻廠天二（6834）14日公布9月自結稅後純益4,100萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.46元。公司9月稅前淨利4,900萬元，隨營收連月創高，獲利表現同步受到關注。
天二9月營收2.72億元，月增6.75%、年增132.4%，連續七個月改寫單月歷史新高；累計前三季營收17.74億元，年增61.25%，也創歷史新高，客戶群增加帶動出貨規模持續擴大。
在生產布局方面，天二持續整合麗智南通的厚膜電阻製造資源，提升生產效率與成本競爭力，支援伺服器及網通專案出貨。公司也配合客戶需求陸續開出產能，先前表示產品交期約八周，隨客戶專案放量，期望透過製造資源整合與產能調配，進一步挹注營運表現。
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