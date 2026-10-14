天二獲利／自結9月4,100萬元、較去年同期轉盈 EPS 0.46元

AI伺服器需求持續升溫，日本被動元件龍頭村田製作所傳出考慮追加積層陶瓷電容（MLCC）產能投資，接單出貨比更創歷史新高，甚至面臨婉拒訂單的壓力。產業需求升溫帶動市場關注台廠接單機會，被動元件族群14日同步強彈，國巨*（2327）、華新科（2492）領軍，大毅（2478）、日電貿（3090）、凱美（2375）盤中攻上漲停。

2026-10-14 11:56