萬潤獲利／9月自結1.94億元、年增49% 每股賺1.98元

半導體設備廠萬潤（6187）14日公布9月自結稅後純益1.94億元，較去年同期的1.3億元成長49%，每股純益1.98元，高於去年同期的1.36元，單月營收與獲利均較去年同期成長。

萬潤第2季稅後純益達8.27億元、年增107%，每股純益8.5元，雙創單季新高。當季除設備出貨規模擴大、產品組合改善，帶動營業利益達7.83億元、年增68.9%，另有金融資產評價利益挹注，使業外淨收益增至1.74億元，本業與業外共同推升獲利。

展望後市，萬潤先前表示，因應客戶需求，目前整體產能稼動率處於較高檔，依已掌握的客戶需求及專案規畫，訂單能見度已達明年第2季；實際設備出貨與營收認列，仍須視客戶驗收時程而定。

萬潤持續將核心能力由單站設備延伸至製程、檢測與自動化整合，透過自動化、精密點膠、貼合、光學檢測及矽光子共同封裝光學（CPO）等技術，支援高階封裝與先進製程應用。