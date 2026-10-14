凱基金獲利／前三季389億元、EPS 2.26元 超越歷年全年度獲利

凱基金控（2883）14日公布9月自結財務數據，單月稅後獲利為新台幣26.41億元，今年前三季累計稅後獲利389.31億元，每股盈餘2.26元，超越歷年全年度獲利。其中，9月FVOCI股票處分利益約46.89億元，加計單月稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達73.3億元；前三季累計股票處分利益共546.96億元，加計稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達936.26億元，續創歷史同期新高。

凱基金控表示，9月台股市場觀望氣氛濃厚，雖維持高檔震盪格局，但整體成交量較前月降溫，另一方面，美國公債殖利率走升，影響債券市場價格修正及金融資產評價波動；儘管如此，金控旗下主要子公司核心業務經營動能維持韌性，穩定挹注獲利。

銀行業務方面，受惠於存放款規模穩定成長，在利息及手續費收入等核心收益動能支持下，營運表現穩健。凱基銀行9月稅後獲利6.14億元，今年前三季稅後獲利52.69億元，累計前三季提存前淨利75.82億元，較去年同期成長15%，尤其財管業務成長動能持續強勁，財管手續費收入較去年同期成長30%以上。

證券業務方面，9月份因市場震盪壓縮自營操作空間，且台股成交量亦較前月萎縮，凱基證券單月稅後獲利為14.73億元。整體核心業務於前三季則展現強勁營運成長動能，其中台灣經紀業務市占率維持同業第二；持續耕耘亞太財富管理業務下，台灣及香港財管營收續創新高，其中台灣及香港累計財管手收分別較去年同期成長五成及超過一倍以上；主辦承銷累計總金額維持業界第一，在優質案源帶動下，承銷手續費收入亦較去年同期成長逾六成；各項業務獲利表現亮眼，凱基證券今年前三季累計稅後獲利達242.26億元，續創同期新高，亦較去年同期大幅成長197%，累計年化股東權益報酬率逾四成，表現優於同業。

壽險業務方面，凱基人壽9月新契約業務維持強勁成長，單月新契約保費收入達165億元，較去年同期成長188%，創近5年單月新高，累計前九月新契約保費收入1,079億元，較去年同期成長105%；其中，投資型新契約保費收入單月達82億元，較去年同期成長350%，累計前九月投資型新契約保費收入561億元，較去年同期成長450%；傳統型商品亦表現亮眼，單月傳統型外幣保費及分紅保單保費分別較去年同期成長189%及1,839%，累計前九月傳統型外幣保費及分紅保單保費則分別較去年同期成長66%及1,146%，整體銷售動能持續提升。投資及獲利方面，反映市場因素及投資部位評價變動，凱基人壽持續審慎掌握市場契機，並適時實現部分資本利得，9月稅後獲利7.99億元，加計FVOCI股票處分利益稅後金額約46.9億元，單月對保留盈餘貢獻達54.89億元，累計前三季稅後獲利134.51億元，加計FVOCI股票處分利益約544.07億元，合計對保留盈餘貢獻達678.59億元。

凱基金控指出，雖然9月獲利受到市場利率波動影響，但子公司核心動能表現依然強勁，包括銀行財富管理、證券承銷及財富管理、壽險新契約保費等關鍵業務指標均持續優於去年同期，前三季累計稅後獲利、每股盈餘及保留盈餘貢獻同步創下歷史同期新高；未來凱基金控將以穩健股利政策、優化財務結構及深化ONE KGI策略為三大主軸，強化核心競爭優勢，打造多元成長引擎，提升集團整體獲利能力與股東價值。