中信金獲利／前九月大賺632億元 EPS達3.18元

中信金控（2891）14日公告2026年9月份自結獲利，單月稅後純益93.58億元，累計前九月合併稅後純益632.37億元，每股稅後純益（EPS）為3.18元。

透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之權益工具處分損益不計入本期淨利，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一。9月FVOCI之權益工具稅後處分利益金控合計176.37億元，累計前九月合計682.25億元。金控9月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益為269.95億元，累計前九月共1,314.62億元，超越歷年全年獲利表現，兩者合計對保留盈餘影響為每股6.68元。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行9月份核心業務動能穩健，財富管理業務表現良好，單月稅後獲利69.29億元。累計前九月稅後獲利495.25億元，較去年同期成長18%，除淨利差提升外，財富管理業務成長逾三成，刷卡消費金額及存、放款餘額亦皆有雙位數增長，帶動獲利創下歷年同期新高。

子公司台灣人壽保險公司9月份受基金評價利益挹注，單月稅後獲利12.92億元。累計前九月稅後獲利為149.28億元，主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達897億元，較去年同期成長81%。