大山獲利／線纜出貨大增 9月自結EPS 0.43元

大山（1615）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，14日公告最新一月自結數，9月稅後純益8,500萬元，年增3.7%；單月每股稅後純益0.43元。

大山9月營收達7.17億元，年增63.36%；累計今年前三季營收46.05億元，年增11.41%。大山指出，單月營收成長幅度較大，主要是因配合客戶交期，電線電纜及銅板出貨量增加。

大山近年受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持50～60億元，大山表示目前接單狀況良好，加上AI科技發展、公共建設及都更量能擴大等皆推升用線需求，對未來樂觀看待。

另一方面，今年以來銅價維持高檔，倫銅近期已達1.4萬美元以上，對線纜業來說有所助益。大山表示，以短線來看，若銅價持續上漲，會推升客戶月底的追貨力道，長期來看，銅價處於高檔時，利潤普遍也會比較好。

此外，大山桃園營業處已順利營運，績效逐漸顯現，擴展新竹以北及東部市場，提高市占率，今年也於台中市政中心精華地段購入店面，成立辦公室，持續優化客戶結構、強化營收多元性，並在此同時持續爭取台電高壓訂單。

展望未來，大山表示，公司近年持續投入廠內設備更新，朝自動化、省力化方向推進。未來除延續設備升級外，也將同步加強對外行銷推廣，期望讓更多客戶看見大山的產品與服務能力，為長期穩健發展奠定基礎，而面對全球用電需求增加及地緣政治變化所帶動的銅價波動，公司持續秉持穩健保守、戰戰兢兢的經營態度，審慎因應市場變化。