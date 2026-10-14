味王法說會／力拚下半年營運回穩 拓展小王子品牌新品

味王（1203）14日召開法說會，展望下半年營運，發言人魏璟雄表示，受食安事件衝擊，速食麵相關產品銷售受到影響，公司將透過醬油、味精等其他產品線的成長，盡力彌補相關損失，全年營運以穩定為目標，力拚在逆風中維持成長；在產品布局方面，味王持續以麵食產品為核心，透過口味創新及產品延伸開拓市場。

魏璟雄指出，食安事件發生時間接近中元節傳統銷售旺季，部分賣場進行退貨，公司也配合消費者退換貨，除產品本身的損失外，也對整體營業表現造成影響。原先公司預期今年營運可望成長，但受到事件衝擊，全年表現可能不如原先預期，下半年將持續觀察各產品線表現，透過其他品項的成長，盡力降低事件對營運的影響。

從產品線表現來看，味王持續以速食麵為核心，並透過新品開發與口味創新，帶動產品銷售。醬油方面，今年上半年業績表現穩健，營收較去年同期增加近1,500萬元；受到中東局勢影響，原油及包材等成本上漲，公司也調整醬油產品價格，以反映成本變化。調理包及相關產品則在疫情後逐步回歸常態，隨著餐飲市場需求回溫，加上代工業務成長，今年上半年整體表現優於去年同期。

在品牌布局方面，味王持續運用「小王子」品牌拓展年輕族群市場，將產品從原有的王子麵、脆麵等品項，延伸至休閒零食及其他食品類別。目前小王子品牌已有五款杯麵在市場銷售，另與卡滋爆米花合作推出爆米花產品，並透過品牌授權及共同開發，拓展不同產品型態，強化品牌市場能見度。

產能方面，味王表示，先前規劃的醬油廠及麵食新生產線均已投入生產，有助於提升供應能力、改善過去產能不足的情況。