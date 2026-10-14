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合庫金獲利／前九月突破200億元續創新高、年增26.8% 銀保證同創新高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）9月合併稅後淨利為19.24億元，累計至9月合併稅後淨利為202.49億元，較去年同期成長26.8%，續創歷年同期新高紀錄。主要獲利來源之子公司合庫銀行、合庫證券及合庫人壽，累計稅後淨利亦皆創下歷年同期新高紀錄。

主要子公司合庫銀行累計至9月合併稅後淨利為179.84億元，較去年同期增加19.37億元，成長12.07%。合庫證券累計至9月合併稅後淨利為17.22億元，較去年同期增加15.42億元，獲利大幅成長。合庫人壽累計至9月稅後淨利為12.95億元，較去年同期增加5.73億元，獲利成長動能佳。

另其餘子公司如合庫票券、合庫資產管理及合庫創投累計稅後淨利皆較去年同期增加，獲利持續穩健成長。

合庫金 合庫 銀行

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