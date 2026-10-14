程曦資訊競拍完成 公開申購價60元…預計10月23日掛牌上櫃

程曦資訊（6898）初次上櫃普通股股票競價拍賣承銷作業於14日完成電腦開標，本次辦理競價拍賣2,632張，最低得標價格為63元，最高得標價格為82元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為68.23元，承銷價訂為60元。程曦資訊公開申購張數657張，公開申購期間為10月13日至10月15日，並於10月19日公開抽籤，預計10月23日正式掛牌上櫃。

程曦資訊深耕客服營運、企業流程委外（BPO）及系統整合服務逾30年，長期服務公部門、國營事業及民營企業客戶，以「常態性年約服務＋任務型專案」雙軌營運模式，建立穩定的營收基礎，截至2026年上半年承接總案件數達92件，其中成功續約91件，續約率達99%，展現長期客戶合作關係及客戶服務執行能力。隨著公部門持續推動便民服務及數位化政策，加上企業面臨人力招募、營運成本及服務效率等挑戰，帶動專業客服委外及系統整合需求持續增加，公司持續爭取既有客戶擴充及新專案合作機會，擴大業務市場版圖。

在AI應用方面，程曦資訊憑藉大型客服中心營運、人員招募培訓及彈性調度經驗，結合AI語音客服、知識管理、智能質檢及AI輔助培訓等應用經驗，提升客服營運效率與專案部署能力，公司得以因應政策推動、重大活動及突發事件等需求，快速完成客服席次與服務量能部署。同時，公司逐步將經內部驗證的AI應用模組化、產品化，從客服場域延伸至企業內部作業流程，為發展AI賦能的企業流程再造（AI BPR, AI Business Process Reengineering）服務奠定基礎。

展望未來，程曦資訊將以「擴大公部門服務覆蓋率、強化民間企業市占率、發展AI賦能的企業流程再造（AI BPR）顧問服務」為三大營運方向，持續深化公部門合作，並拓展金融、交通、能源、電商及零售等民間企業市場。同時將多年累積的客服營運與流程管理經驗轉化為可複製的企業解決方案，協助企業優化人資、業務管理、教育訓練及知識管理等作業流程，推進AI BPR及數位平台服務商業化，朝顧問年約及模組化訂閱平台發展，為公司增添中長期營運成長動能。

程曦資訊此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股3,869張，其中2,632張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格投標量9,770張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。