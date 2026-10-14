華星光獲利／自結9月1.03億元、年增110.2% 光通訊後市看旺

華星光（4979）14日達公布注意交易資訊標準，公布9月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利1.03億元，年增110.2%，每股純益0.72元。今年第2季歸屬母公司業主淨利1.84億元，年增 93.68%，每股純益1.29元。法人看好，華星光將受惠於Scale-across的DCI光互連需求以及雷射後段代工業務成長。

近日OCP盛大開幕，外資摩根士丹利（大摩）指出，共封裝光學（CPO）正朝向機架規模的向上擴充（scale-up）發展，隨著傳統電訊號傳輸在單通道200G（200G/lane）後已接近物理極限，scale-up的光通訊設備將變得更加重要，這將會刺激大量雷射需求出現。日前Lumentum首席執行官Michael Hurlston於9日在東京接受彭博採訪時也曾表示，「產能已完全售罄，看不到盡頭」。

此外，法人指出，由於單一巨型資料中心耗電將使電網不堪負荷，目前AI基礎建設方向改為多個較小型AI算力集群發展，因此資料中心間連線需求增加，推動連接距離80公里以上的ZR模組出貨成長，華星光主要客戶在ZR模組為全球市占率冠軍，將同步成為資料中心間連線擴張的主要受惠者。