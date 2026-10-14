台股回神 龍頭券商金控元大金寫下雙里程碑

台股今天回神，重新向50,000點關卡邁進，龍頭券商金控元大金不論是股價或是市值也寫下新的里程碑。元大金今天股價盤中最高價位72.5元及收盤價72.2元雙雙創下歷史新高，股價漲幅2.27%也為各金控的股價漲幅之冠，市值更一舉站上兆元，目前元大金的股價為金控前四強，更成為第5家市值破兆的金控。

元大金控在昨天發布九月的自結獲利，單月稅後淨利50.18億元，累計1至9月的前三季稅後淨利549.59億元，EPS為3.96元，法人也看好今年全年的獲利會超過700億，挾基本面的優勢，加上今日台股上漲更使以龍頭券商為本體的元大金控獲利前景更被看好，使得元大金控今天股價不但創新高，更一舉晉身市值兆元俱樂部。

元大金控去年底每股39.3元，4月上旬股價破50元，而到了6月股價破60元，如今7月再看到7字頭，連破數道整數關卡，半年內股價大漲快1倍，在各大金控類股中的漲勢最為強勁，也是唯一的一檔漲幅超過台股大盤指數的金控股，股價能夠從三字頭在短短半年多內連破七字頭，元大也是唯一的一家金控。

而以元大金股價隨大盤上漲的氣勢和速度來看，元大金股價再邁入下一個整數關卡8字頭，可說指日可待，包括元大金股價從6字頭看到7字頭，僅花了一個月的工夫。

其中相較於富邦金、國泰金、中信金、台新新光金這四大金控，旗下的壽險公司包括富邦人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽都為前五大壽險公司，元大金控是唯一一家沒有大型壽險公司，但是市值破兆的金控，包括旗下的元大證券、元大證金、元大期貨、元大投信等泛證券事業群均居龍頭地位而勝出，崛起的速度及力道也受到法人矚目，尤其元大人壽在ICS還有獲利上都有出色的表現，未拖累金控更讓法人對於元大的獲利基本面有信心，這也直接反映在股價連破數關。