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旺旺保法說會／上半年賺17.54億元、每股賺7.84元 獲利年增近2倍創新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

旺旺保（2816）於14日舉辦實體法人說明會，說明今年度營運與財務概況。受惠於商業保險費率調升及新客戶增加，公司積極推動網路投保與電子保單服務，2026年上半年保險收入、營業收入等主要經營指標均顯著成長，其中營業收入較去年同期成長23.66%。

旺旺保表示，公司自今年度起適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17），並依規定追溯調整2025年財務報表，今年上半年度稅後純益達17.54億元，每股稅後純益（EPS）為7.84元，較去年同期成長190.6%，獲利表現已超越歷年全年水準。

在風險管理方面，旺旺保維持中低度投資風險偏好，審慎控管股票投資部位；主要個人保險業務亦持續維持穩健的核保績效。公司穩健的資本水準獲信用評等公司肯定，目前資本適足率為274.6%，淨值比率為35.38%。

旺旺保表示，公司將持續秉持誠信經營、穩健成長及永續發展的理念，落實法令遵循、深化保險專業並強化公司治理；同時持續精進產品與服務品質，以穩健、安全、創新的經營信念，致力將旺旺友聯打造為客戶最值得信賴的保險公司。

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