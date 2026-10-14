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轉機題材加持 法人調高台化獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台化（1326）第3季受惠台塑化（6505）等轉投資子公司收益貢獻，自結每股稅後純益（EPS）0.9元，法人預期，隨亞洲石化產業市況逐步改善，且公司加速轉型與調整產品組合、南亞（1303）等業外挹注明顯，調升獲利預估值及目標價

以產業面來看，投顧法人分析，亞洲石化產業去化與整併已成必然趨勢，南韓大山和麗水石化聚落減少乙烯年產能約250萬噸，台苯（1310）停止苯乙烯生產，預期隨產業競爭、原料高漲與下游需求疲軟，營運缺乏支撐的亞洲小型石化廠將加速轉型或退出市場，緩解產能過剩壓力。

中國大陸石化產業方面，中東戰事導致大型煉化專案延後或停擺，加上8月起原油進口到岸價格明顯攀升，獨立煉油廠取得制裁國家低價原油的管道受阻，轉而向伊拉克、西非等地採購，成本壓力攀升將促使業者縮減產能。

法人指出，台化持續調整營運體質，縮減利差不佳的泛用產品規模，其中塑膠事業差異化產品占比突破五成並持續提升，強化AI伺服器與半導體等高值化應用，預期PP、PC、ABS維持獲利。

至於SM則承接同業市場份額，調整產銷結構帶動內銷占比提升至七成，並拓銷韓國、印度及歐洲市場，法人預期，亞洲石化產業市況逐步改善，搭配加速轉型與產品組合調整，有利台化本業營運動能逐步回升。

展望2027年，法人表示，台化應用在晶圓載具的茂金屬PP專案進入量產，5N5高純度電子級低碳氫氣預計下半年投產，有助本業毛利率持續改善，加上積極推進資產活化的資料中心招商業務，增添營運成長動能。

此外，台化背靠台塑集團煉化一體與轉投資事業布局，法人評估，2027、2028年認列轉投資南亞及南亞科（2408）的現金股利，將明顯提升獲利表現。

法人 目標價 台化

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