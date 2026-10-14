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台股漲多的科技股再次面臨財報檢驗 等待美股財報、台積電法說
台新投顧指出，市場觀望本周起將陸續開跑的美股財報季與中東局勢升級的風險。漲多的科技股再次面臨財報檢驗，目前等待美股財報、台積電法說、美國9月CPI及零售銷售等經濟數據。
台新投顧表示，特別是在科技股的財報，若營收、獲利增速能擊敗市場對於高估值的疑慮，尤其是在AI投資的營收轉化方面，則指數有機會在支撐確立後再次攻擊50,000點整數關卡，反之則可能進入短線整理期。
操作方面，台新投顧指出，AI長多題材不變，不過忌追高，待拉回短線支撐點位再行布局，光學鏡頭、載板、封測、矽晶圓、半導體設備、散熱、光通、被動元件等基本面無虞且持續有利多題材支撐，可續留意。非電族群中，塑化、貨櫃航運、金融也可布局。
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