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台股漲多的科技股再次面臨財報檢驗 等待美股財報、台積電法說

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台新投顧指出，市場觀望本周起將陸續開跑的美股財報季與中東局勢升級的風險。漲多的科技股再次面臨財報檢驗，目前等待美股財報、台積電法說、美國9月CPI及零售銷售等經濟數據。

台新投顧表示，特別是在科技股的財報，若營收、獲利增速能擊敗市場對於高估值的疑慮，尤其是在AI投資的營收轉化方面，則指數有機會在支撐確立後再次攻擊50,000點整數關卡，反之則可能進入短線整理期。

操作方面，台新投顧指出，AI長多題材不變，不過忌追高，待拉回短線支撐點位再行布局，光學鏡頭、載板、封測、矽晶圓、半導體設備、散熱、光通、被動元件等基本面無虞且持續有利多題材支撐，可續留意。非電族群中，塑化、貨櫃航運、金融也可布局。

財報 美股 科技股

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