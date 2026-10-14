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玻纖布供應緊張 大陸 CCL 龍頭建滔又漲價 台玻、南亞大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

市場需求旺盛，玻纖布、玻纖紗持續供應緊張，大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔基層板傳出今年第8度漲價，玻纖布族群14日齊漲，南亞（1303）盤中大漲逾8%，台玻（1802）強漲7%，建榮（5340）上漲逾3%，不過富喬（1815）衝高後回落，漲幅剩逾1%。

業界流傳建滔漲價通知信，指出起將上調有使用到規格2116（含）以下玻纖布的板料和半固化片（PP）產品售價，漲幅15%。本次為建滔今年第八度漲價，漲價範圍鎖定在由特定的玻纖布規格所製成的材料，並非建滔所有產品都全面調漲。

建滔表示，目前玻纖厚布仍缺貨，而玻纖薄布缺的程度更嚴重。消息帶動玻纖布族群齊漲，不過漲勢較為兇猛的僅有南亞和台玻。

台玻9月營收達49.68億元，月增8.2%、年增34.1%，累計前九月營收年增18.7%。法人指出，台玻Low Dk1∕Low Dk2等高階玻纖布出貨動能較8月提升，以玻纖布營收比重40~45%，且高階玻纖布占其中40~42%推估，9月高階玻纖布營收貢獻約7.9~9.4億元，月增7~9%。

法人預估，台玻第4季玻纖布營收貢獻可望超越50%，由於台系CCL大廠布建M9材料，台玻高階玻纖布營收比重將持續成長。台玻積極擴大資本支出，增加E布及T布產能，今年玻纖布年產能預計年成長50%，2027年高階玻纖布營收貢獻比重將持續增加。

台玻今一度攻上漲停，但盤中漲停打開，漲幅約7%，成交量放大至16萬張。

南亞 台玻 漲價

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