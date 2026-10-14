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村田 MLCC 接單爆滿擬追加投資！被動元件3檔漲停 國巨、華新科強彈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI伺服器需求持續升溫，日本被動元件龍頭村田製作所傳出考慮追加積層陶瓷電容（MLCC）產能投資，接單出貨比更創歷史新高，甚至面臨婉拒訂單的壓力。產業需求升溫帶動市場關注台廠接單機會，被動元件族群14日同步強彈，國巨*（2327）、華新科（2492）領軍，大毅（2478）、日電貿（3090）、凱美（2375）盤中攻上漲停。

台股14日受台積電（2330）法說會前市場信心回溫帶動，盤中強彈逾700點，一度重返49,000點關卡，被動元件族群也成為盤面焦點。國巨*收復600元關卡，目前最高來到629元；華新科大漲逾7%、重返400元之上，大毅、日電貿、凱美盤中更亮燈漲停，金山電（8042）一度漲停，禾伸堂（3026）、立隆電（2472）也跟漲逾4%，顯示資金積極回頭布局被動元件。

根據彭博資訊報導，村田社長中島規巨13日表示，AI相關需求持續攀升，公司現有擴產計畫已遠不足以滿足市場需求，正與供應商協商、確保材料供應，並計畫於10月30日公布財報時，提出進一步追加投資的具體金額。

村田今年4月已宣布，未來兩年投資800億日圓，提高MLCC產量10%至15%，如今考慮進一步擴大投資，反映AI伺服器對高階被動元件的需求仍然強勁。中島指出，截至6月底，村田接單出貨比達1.47，創歷史新高，其中AI伺服器用高階MLCC的接單出貨比更高，部分訂單甚至無法承接。不過，追加投資能否落實，仍取決於材料供應能否跟上需求，後續產能開出時程也將影響中長期供需。

報價方面，TrendForce先前指出，三星電機已率先調漲第4季對OEM、ODM客戶的MLCC報價，加上消費性產品中高容MLCC訂單轉向台、陸系廠商，帶動相關供應商稼動率與報價。村田、太陽誘電是否跟進調價，以及台廠能否承接外溢訂單，將是後續觀察重點；實際受惠程度仍取決於產品規格、客戶認證及供貨能力。

在AI伺服器需求、MLCC報價與訂單轉移等因素交織下，被動元件族群短線強勢反彈，但後續能否延續漲勢，仍須觀察實際訂單、報價變化及法人籌碼動向。

被動元件 國巨 華新科

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