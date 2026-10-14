世芯財報前夕 大摩點「三大催化劑」、目標價喊5,888元

世芯-KY（3661）將於11月初公布第3季財報，市場正密切關注AWS Trainium專案的成長動能。摩根士丹利（大摩）證券看好，世芯-KY受惠於AWS Trainium專案強勁動能與潛在美系新客戶挹注，2027、2028年營運展望強勁，因此維持「優於大盤」評等、目標價5,888元。

展望後市，大摩台灣研究部主管詹家鴻指出，新美國客戶進展、11月30日登場的AWS re:Invent大會，以及2028年Trainium4的潛在市場規模與產能配置等，皆是世芯-KY後市潛在的三大催化劑。

事實上，詹家鴻分析，世芯-KY受惠亞馬遜雲端服務（AWS）Trainium AI晶片專案持續推進，而台積電可能於2027年增加AI特殊應用晶片（ASIC）及中央處理器（CPU）的3奈米產能配置，因此明年世芯-KY的Trainium3相關營收年增率有望超過70%，優於目前預估的56%，且毛利率可望維持穩定。

展望2028年，世芯-KY將受惠採用2奈米製程的Trainium4專案，預估相關營收可達80億美元，優於預期。供應鏈調查進一步顯示，若AWS分配更多產能，Trainium4相關營收規模甚至可能達到80億至120億美元，後市可期。

此外，世芯-KY也積極爭取新客戶與新專案。詹家鴻預期，最快年底前可望敲定一家美國新客戶，除Google TPU相關後端設計服務機會外，也正爭取另一家美國高效能運算（HPC）客戶，潛在合作方向涵蓋交換器網路產品，可能涉及Astera Labs及NVLink Fusion相關技術與生態系，值得留意。