快訊

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

世芯財報前夕 大摩點「三大催化劑」、目標價喊5,888元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

世芯-KY（3661）將於11月初公布第3季財報，市場正密切關注AWS Trainium專案的成長動能。摩根士丹利（大摩）證券看好，世芯-KY受惠於AWS Trainium專案強勁動能與潛在美系新客戶挹注，2027、2028年營運展望強勁，因此維持「優於大盤」評等、目標價5,888元。

展望後市，大摩台灣研究部主管詹家鴻指出，新美國客戶進展、11月30日登場的AWS re:Invent大會，以及2028年Trainium4的潛在市場規模與產能配置等，皆是世芯-KY後市潛在的三大催化劑。

事實上，詹家鴻分析，世芯-KY受惠亞馬遜雲端服務（AWS）Trainium AI晶片專案持續推進，而台積電可能於2027年增加AI特殊應用晶片（ASIC）及中央處理器（CPU）的3奈米產能配置，因此明年世芯-KY的Trainium3相關營收年增率有望超過70%，優於目前預估的56%，且毛利率可望維持穩定。

展望2028年，世芯-KY將受惠採用2奈米製程的Trainium4專案，預估相關營收可達80億美元，優於預期。供應鏈調查進一步顯示，若AWS分配更多產能，Trainium4相關營收規模甚至可能達到80億至120億美元，後市可期。

此外，世芯-KY也積極爭取新客戶與新專案。詹家鴻預期，最快年底前可望敲定一家美國新客戶，除Google TPU相關後端設計服務機會外，也正爭取另一家美國高效能運算（HPC）客戶，潛在合作方向涵蓋交換器網路產品，可能涉及Astera Labs及NVLink Fusion相關技術與生態系，值得留意。

大摩 財報 世芯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世芯9月營收創新高 分析師估今年 EPS 上看118元

美銀喊「台積電估值太便宜」 目標價升至3,260元

AI帶旺PCB、CCL！009828一次布局台日韓 外資看多未來3年

台股國慶假期後有行情？野村投信點名成長族群

相關新聞

塑化股過熱？南亞漲停打開 台塑開開關關、僅台化仍鎖死

台塑四寶14日續成市場資金焦點，早盤南亞（1303）、台塑（1301）、台化（1326）都直衝漲停，南亞一度衝上350.5元，再創歷史新高。不過盤中南亞、台塑、台化都漲停打開，南亞、台塑未能鎖回漲停板，漲幅分別逾8%、9%，僅台化有強勢鎖回漲停板85.5元，漲停排隊買單約2萬張。

輝達 NVLink PTFE 看板掀熱議！台虹、台郡跳空漲停 帶旺「這兩檔」

輝達（NVIDIA）OCP峰會消息點燃PTFE高階材料題材，台虹（8039）、台郡（6269）14日開盤雙雙跳空漲停，亞電（4939）也攻上78.5元漲停價，騰輝電子-KY（6672）一度亮燈，PTFE相關材料供應鏈成盤面焦點。

台積電法說前夕 AI 與金融雙引擎點火

台股近期受地緣政治與國際變數干擾，大盤走勢震盪打底，然而隨著10月重磅重頭戲—台積電（2330）法說會即將於10月15日登場，市場高度預期AI產業需求續強、資本支出上修將釋出正面訊息，點燃電子權值股與供應鏈的多頭契機。在此同時，金融股具備基本面穩健、營運具防禦特性的優勢，成為盤面抗震雙主流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。