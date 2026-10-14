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法人上修南亞獲利 股價一度攻至350.5元、再創新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

南亞（1303）第3季自結每股稅後純益（EPS）4.9元，大幅優於預期，累計前三季大賺逾一個股本。依據FactSet調查，分析師上修南亞今年EPS預估，平均值由14.28元上調至14.44元，中位數由14.72元上調至15.35元，目標價357.5元。南亞14日股價再度大漲，盤中漲幅逾8%，自9月24日以來波段漲幅達五成。

南亞第3季獲利創歷史新高，單季EPS達4.90元，其中業外淨收益達289.1億元，占稅前獲利61%，主要受惠南亞科（2408）記憶體業績大幅成長，單季認列南亞科投資收益235.6億元，貢獻EPS達2.97元，占整體EPS約六成。今年前三季大賺逾一股本，每股純益10.07元。

不過，南亞本業同樣表現強勁，電子材料包含低介電與低熱膨脹玻纖、細晶粒銅箔、自研碳氫樹脂與超低損耗銅箔基板等，整體占營收占比提升至58.1%，第3季營業利益季增96.1%，營業淨利率達到30.9%。

法人指出，南亞各項電子產品中，銅箔基板部分，目前M9、M10送樣驗證中，預計2027年上半年取得驗證結果。M7、M8則已量產，並與雲端服務供應商客戶洽談訂單，預計第4季產量躍升。

上游電子材料部分，南亞自行研發的碳氫樹脂無需使用石英布即可達理想電性，目前各項測試數據表現優異，可用在M9、M10，及下世代Ｍ11以上規格。玻纖布方面，目前高階的T-glass產能提升至每月數萬米，Low DK2則透過與日東紡合作，穩定取得配額。南亞也自行開發HVLP 4，並持續開發更高階的 HVLP5、HVLP6及超薄銅箔。

南亞 法人 南亞科

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